Genoa | Romero salta la partita contro il Napoli

Attraverso il proprio sito ufficiale il Genoa ha comunicato che Romero salterà la partita contro il Napoli per un problema muscolare Uscito anzitempo durante la partita contro l'Udinese, il difensore del Genoa, Cristian Romero, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare all'adduttore sinistro. Ecco il comunicato del club rossoblu: «Sostituito con Adama Soumaoro nella ripresa di Udinese-Genoa, il centrale rossoblù Cristian Romero ieri sera è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare all'adduttore sinistro. Il difensore Genoano non sarà dunque convocato per la gara di domani contro il Napoli, ma verrà recuperato nei prossimi giorni».

