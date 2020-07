Conte: "Via libera a 130 opere Basta scartoffie, si riparte" (Di martedì 7 luglio 2020) Questo decreto ''semplifica, velocizza, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti''. Lo ha assicurato il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a palazzo Chigi sul dl semplificazioni. "Andremo a realizzare" 130 opere "con Italia veloce". Cosi' il premier Giuseppe Conte, presentando in conferenza stampa il dl semplificazione e ribadendo che con il provvedimento che sara' la base del 'Recovery plan' si sbloccheranno i cantieri. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Un decreto che "semplifica, velocizza, digitalizza, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti" dice il premier. "Appalti più veloci, Italia deve correre ma no spazio al crimine" Dl semplifi ...

Il decreto semplificazioni «è il trampolino di lancio di cui l'Italia ha bisogno in questo momento». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ricordando che «in Consi ...

