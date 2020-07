Aifa, per Regioni in piano di rientro sviluppare sistemi standard (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Aifa ha presentato il primo rapporto sulle politiche di assistenza farmaceutica delle Regioni in piano di rientro. “Sono orgoglioso di poter presentare oggi questo rapporto – ha commentato il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini – che si inserisce tra le attività a supporto delle Regioni nell’ambito della governance della spesa e dell’assistenza farmaceutica e che anticipa il consueto rapporto annuale OsMed sull’impiego dei medicinali in Italia. Sono particolarmente affezionato all’attività dell’OsMed, che ho potuto seguire fin dalla sua istituzione e che rappresenta per l’Agenzia uno strumento di monitoraggio fondamentale, per orientare le scelte di politica sanitaria e assistenziale a un uso il più possibile ottimale del farmaco, come risorsa di salute ... Leggi su ildenaro

Notiziedi_it : Aifa, per Regioni in piano di rientro sviluppare sistemi standard - Italpress : Aifa, per Regioni in piano di rientro sviluppare sistemi standard - AboutPharmaHPS : Le Regioni in Piano di rientro spendono di più per i #farmaci. È il dato che emerge da un report dall’Agenzia ital… - RCamerotto : @Aifa_ufficiale Caro #Speranza come mai hai vietato le cure, forse non te ne sei accorto? Lo sai che basta 3€ per c… - RCamerotto : @Aifa_ufficiale @EMA_News Caro #Speranza come mai hai vietato le cure, forse non te ne sei accorto? Lo sai che bast… -

Ultime Notizie dalla rete : Aifa per Aifa, per Regioni in piano di rientro sviluppare sistemi standard Il Denaro Aifa, per Regioni in piano di rientro sviluppare sistemi standard

ROMA (ITALPRESS) – L’Aifa ha presentato il primo rapporto sulle politiche di assistenza farmaceutica delle Regioni in piano di rientro. “Sono orgoglioso di poter presentare oggi questo rapporto – ha c ...

Il report dell’Aifa: “Nelle Regioni in deficit i farmaci costano di più”

consumi e prezzo superiori per le Regioni in piano di rientro, presumibilmente riconducibili a un diverso atteggiamento dei medici prescrittori e a una maggiore necessità sanitaria", si legge nel ...

ROMA (ITALPRESS) – L’Aifa ha presentato il primo rapporto sulle politiche di assistenza farmaceutica delle Regioni in piano di rientro. “Sono orgoglioso di poter presentare oggi questo rapporto – ha c ...consumi e prezzo superiori per le Regioni in piano di rientro, presumibilmente riconducibili a un diverso atteggiamento dei medici prescrittori e a una maggiore necessità sanitaria", si legge nel ...