Vasco Rossi omaggia gli operatori sanitari di Vignola: “I nostri angeli custodi” (Di lunedì 6 luglio 2020) Vasco Rossi omaggia gli operatori sanitari di Vignola dopo aver condiviso il video di Un Mondo Migliore, utilizzato dai sanitari per accompagnare la lotta al Coronavirus che stanno affrontando ormai da mesi. Il Pronto Soccorso di Vignola è ormai da mesi in prima linea nella lotta al Coronavirus, come sta accadendo in tutta Italia. La musica del Kom è stata quindi il carburante per incentivare la lotta, che è molto lontana dalla conclusione. Racconta la responsabile del reparto, Monia Menabue: "Siamo stanchissimi per tutta l’organizzazione legata al Covid, siamo ancora in fase di allerta, stanno tornando al pronto soccorso tutti gli accessi pre-emergenza. Assieme al caposala abbiamo pensato che ci voleva qualcosa per tirarci su di morale così abbiamo deciso di girare un video, come hanno fatto anche gli operatori del Maggiore di Bologna". La ... Leggi su optimagazine

Radio_Manbassa : Vasco Rossi - Come vorrei - CorriereUmbria : Ennio Morricone morto, Vasco Rossi: 'La sua arte non morirà mai' #vascorossi #blasco #kom #enniomorricone #musica… - viaggioneilibri : @VeronicaMessi15 Gli angeli - Vasco rossi - GammaStereoRoma : Vasco Rossi - Io no - tempoweb : #EnnioMorricone e il 'privilegio dell'artista'. Così #VascoRossi saluta il Maestro #6luglio -