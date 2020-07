Salvato dell’elisoccorso boscaiolo in Val Resia (Di lunedì 6 luglio 2020) Si è risolto tempestivamente nelle prime ore della mattinata un intervento di soccorso della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e Speleologico in Val Resia per un giovane boscaiolo gravemente ferito ad una mano mentre usava la motosega, N. F. Le sue iniziali.L’incidente è avvenuto nei pressi della Casa Resiana in località Braida ad un quarto d’ora di cammino da lì.Sul posto è stato fatto intervenire l’elisoccorso regionale che ha poi consegnato il giovane all’ambulanza della Croce Rossa. Sul posto anche i soccorritori della Guardia di Finanza di Sella Nevea.Intorno alle 10.00 è scattato un secondo intervento a Uccea, questa volta di ricerca, per un uomo di Faedis che non ha fatto rientro a casa ieri sera.Ancora non note le circostanze e i dettagli, i nostri tecnici delle stazioni di Udine – ... Leggi su udine20

