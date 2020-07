L’ultima partitura del maestro per ricordare le vittime del Morandi, il cordoglio di Genova (Di lunedì 6 luglio 2020) Il musicista ha scritto “Tante pietre a ricordare” per il concerto che l’orchestra del teatro Carlo Felice di Genova terrà la sera prima dell’inaugurazione del nuovo ponte Leggi su ilsecoloxix

