Lazio, arrestati gli hacker che truffarono il club nell’affare de Vrij (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono stati finalmente arrestati gli hacker che truffarono la Lazio durante l’acquisto di de Vrij. A riportarlo è il Guardian che afferma che Hushpuppi e Woodberry sarebbero stati fermati dall’Fbi a Dubai e in seguito trasferiti negli Stati Uniti. I due truffatori avevano ingannato il club biancoceleste nel 2018, indicando un conto corrente diverso su cui effettuare il pagamento del cartellino del calciatore. La Lazio aveva ricevuto una mail che sembrava provenire dal Feyenoord nella quale venivano richiesti due milioni di euro, pagamento effettuato dai capitolini con la società olandese che, non solo non aveva ricevuto l’importo, ma non aveva mandato alcuna mail al club bianconceleste Leggi su sportface

