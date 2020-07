La Call of Duty League 2020 si terrà online: il Covid-19 è ancora un rischio. (Di lunedì 6 luglio 2020) La Call of Duty League 2020 si giocherà online a causa dei “continui rischi per la salute associati al Covid-19”. Ad annunciarlo è stata la stessa organizzazione del torneo. Da quando Activision ha iniziato a ospitare un evento mondiale annuale, sarà la prima volta che assisteremo ad un torneo non su LAN. La Call of Duty League ha inoltre annunciato l’implementazione di nuove modalità per “monitorare ulteriormente l’integrità competitiva”. Alcune di queste modifiche includono il dotare ogni giocatore di una “configurazione universale della videocamera”, che consentirà agli arbitri della lega di vedere la console, il controller e il monitor di un giocatore durante le partite. Vedremo per la prima volta questo nuovo sistema nell’evento della New York Home Series, che inizierà il 10 ... Leggi su esports247

