Joker allo specchio: i fan notano un particolare nella scena del film. Coincidenza o easter egg? (Di lunedì 6 luglio 2020) I fan di Joker hanno analizzato nei minimi particolari le scene del film. E proprio da queste acute osservazioni hanno notato un incredibile dettaglio nascosto nello specchio dietro il personaggio di Joaquin Phoenix. A guardare infatti lo specchio sembra vedere il viso di Batman. Coincidenza o easter egg? La scena che fa discutere il web Mentre il personaggio di Phoenix si siede di fronte a uno specchio per iniziare a mascherare il suo viso con il trucco iconico, si scorge un viso molto familiare che fissa il riflesso. La forma scura creata dai montaggi dello specchio, la posizione di Arthur (Arthur Fleck è il nome di Joker, ricordiamo) e due luci sullo sfondo sembrano formare perfettamente la maschera del suo acerrimo nemico Batman. La polemica su Reddit: Coincidenza oppure no? Un fan ha risposto al post su Reddit per dire: “L’hai capovolto, ... Leggi su nonsolo.tv

