iPhone, perché è meglio evitare di fare copia e incolla di una password (Di lunedì 6 luglio 2020) copiare e incollare un codice o una password è una prassi comune quando utilizziamo l'iPhone. Non solo, la condivisione di foto, messaggi riservati o di dati bancari è una nostra abitudine che rende più semplice e veloce il passaggio da un’app all’altra per massimizzare l’utilizzo del telefono. Lo facciamo perché ci sentiamo protetti dai confini digitali del nostro spazio, ma non ci rendiamo conto che esistono app che leggono, registrano e utilizzano quelle informazioni per migliorare il nostro profilo a livello pubblicitario. Per farlo, accedono al contenuto della clipboard, ossia quello spazio di memoria che viene destinato dal nostro smartphone a conservare i nostri appunti: che si tratti di un indirizzo mail, di un link, di una foto o di un testo, è qui che va a finire quando premiamo sul tasto «copia». Stando ... Leggi su gqitalia

