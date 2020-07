Grandinate killer in Basilicata, Coldiretti: “Colpiti duramente grano e coltivazioni stagionali” (Di lunedì 6 luglio 2020) Redazione 06/07/2020 Ambiente, Basilicata redazioneweb@agenziadire.com Sul sito della Regione sarà possibile segnalare i danni subito dal maltempo che si è abbattuto in alcune zone sabato scorso Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

BrindisiSette : Grandinate killer sempre più frequenti nel Salento: raccolti perduti -