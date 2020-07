Fonseca sta ricevendo lo stesso trattamento di Benitez e Luis Enrique, che toccherà pure a Rangnick (Di lunedì 6 luglio 2020) “L’atteggiamento è quello giusto, torneremo a vincere” aveva detto fiduciosamente Paulo Fonseca, dopo la sconfitta col Napoli. L’allenatore ha voluto sottolineare le evoluzioni positive, i segnali di ripresa ricevuti dalla squadra dopo il brutto passo falso precedente con l’Udinese. Eppure, nonostante effettivamente qualcosa di meglio si sia visto, è stato preso di mira dalla critica come unico responsabile. Per un verso sarebbe stato strano il contrario, dopo tre sconfitte consecutive che mettono a rischio l’Europa League e un cambiamento tattico che non ha prodotto i dividendi sperati. È naturale al tempo stesso che le colpe di un momento simile non siano tutte sue. Ma c’è un altro aspetto da evidenziare, cioè l’avversione dei media nei confronti dell’allenatore dalla mentalità ... Leggi su ilnapolista

Losapiotmw : la Roma sta valutando la posizione di Fonseca per la prossima stagione. Dovrà fare molto meglio delle ultime settim… - Antoniotarallo7 : @pabla77 Mi sa che Fonseca sta con un piede e mezzo fuori dalla Roma.. - TaysonMauro : @daniel78ASR D'accordo che abbiamo giocatori scarsi ma Fonseca ci sta mettendo tanto del suo congiura autori fuori… - pasbuo : @angelomangiante Io continuerei con Fonseca ma solo perché per una volta vorrei vedere la fiducia verso chi ci sta mettendo la faccia - lpha_bloke : @MirianaMirio se non fosse la Roma tu ci giocheresti per sta gente di merda? ...con un amico ieri sera dicevamo ch… -