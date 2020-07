DAYDREAMER, anticipazioni puntate dal 13 al 17 luglio 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) anticipazioni settimanali di DAYDREAMER – le ali del sogno, trame puntate da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni: CAN sta con SANEM e vuole confessarlo a…Il signor Levent, che possiede un’azienda di prodotti organici, organizza insieme a Can la promozione degli stessi, basandosi su di un’idea avuta da Sanem. Nihat è sempre più stufo del suo nuovo ruolo di casalingo e così, con la complicità di Muzzafer, vorrebbe aprire un negozio di kofte vegane (provando a coinvolgere anche Osman). Viste le imminenti riprese per un prodotto della linea organica del signor Levent, nell’agenzia di Can si organizza un catering vegano per tutta la troupe. I preparativi per le riprese di tale campagna pubblicitaria, però, rischiano di minare i rapporti di collaborazione; infatti, ... Leggi su tvsoap

