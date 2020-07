Constantine: J.J. Abrams produttore di un nuovo film live-action? (Di lunedì 6 luglio 2020) Constantine potrebbe essere il prossimo progetto legato al mondo DC della Bad Robot di J.J. Abrams, anche se per ora non ci sono conferme. Constantine, uno dei personaggi più famosi del mondo dei fumett, anche in questo caso in formato live-action, con un film prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams. L'indiscrezione, per ora, non è stata ovviamente confermata e bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se c'è qualcosa di vero nelle notizie apparse online nelle ultime ore. Il personaggio è già stato al centro di alcuni progetti live action ottenendo un film con star Keanu Reeves e una serie tv con protagonista l'attore Matt Ryan. Il 22 agosto si svolgerà l'evento DC Fandome, appuntamento che dovrebbe svelare quali sono i titoli in ... Leggi su movieplayer

