Bonus vacanze e strutture che non fanno sconti, come regolarsi? (Di lunedì 6 luglio 2020) È tempo di organizzarsi per le settimane più calde dell'anno: con l'arrivo del Bonus vacanze, meglio dare uno sguardo alle strutture utili a soddisfare le proprie esigenze. E, in questa sede, meglio dare una controllata anche a quelli che sono gli alberghi che effettivamente accetteranno tale tipologia di credito come pagamento per la propria permanenza. C'è comunque la possibilità di sfruttare un altro aspetto del Bonus vacanze anche in questo ambito, vale a dire il credito d'imposta per il 20 per cento del totale. E i numeri fatti registrare di recente parlano alquanto chiaro. Oltre trecentomila i Bonus già erogati, per un valore economico che ha superato i 140 milioni di euro. Con le stime che sono chiaramente destinate a salire, vista la richiesta dello stesso che sarà possibile fino al 31 dicembre 2020. Bonus vacanze, come fare con ... Leggi su optimagazine

