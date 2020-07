Annalisa novità in arrivo, l’ultimo post di Instagram insospettisce i fan: una special guest tra i commenti (Di lunedì 6 luglio 2020) Affascinante, ribelle e dolce allo stesso tempo, stiamo parlando della bellissima Annalisa Scarrone. La cantante ha pubblicato una nuova foto su Instagram che divide i fan tra chi è pazzo della sua bellezza e chi vuole sapere che novità bollono in pentola. La Scarrone sa proprio come tenere sulle spine il suo pubblico. Tra i commenti c’è anche qualcuno di sospetto… Annalisa si è fatta conoscere nel 2010 quando è arrivata seconda nel programma Amici di Maria De Filippi. Ne è passato di tempo dal suo look da piccola ribelle, ora la cantante è una bella donna matura, simpatica e in grado di lasciarti senza fiato. leggi anche l’articolo —> Carmen Di Pietro sfrenata mostra la ‘merce’, davanzale da urlo: «Non siamo su Playboy! Non ti vergogni?» Annalisa Scarrone e le ... Leggi su urbanpost

Toen17411153 : @melogrm Due luci:Alessandra ha un timbro particolarmente marcato,Annalisa vola tra i rami.Le ascolteremo a lungo e… - carla_bosso : @cotrozzi_lisa Ciao Annalisa sai dirmi dove si trova Elodie ? hai novita ? -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa novità Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera