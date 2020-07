Traffico Roma del 05-07-2020 ore 15:30 (Di domenica 5 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto intenso il Traffico sulla litoranea con code tra Lido di Ostia e Torvaianica nelle due direzioni resta chiusa in zona Centocelle via dei Gelsi tra Viale Palmiro Togliatti e via Ernesto Mauri per una copiosa perdita d’acqua dalla carreggiata con conseguente dissesto del manto stradale manifestazione in piazza di Porta San Giovanni possibili disagi nell’area circostante fino a termine evento previsto per le 18:30 mercatino ad Ostia viale delle Repubbliche Marinare con chiusura del tratto tra il lungomare Toscanelli e Corso Duca di Genova per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto grazie per la pressione a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - alfredotec6 : RT @virginiaraggi: Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppio di… - Giuly0013 : RT @virginiaraggi: Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppio di… - Majden3 : RT @virginiaraggi: Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Roma, Raggi: "Finalmente sta per chiudere il cantiere sulla Tiburtina"

"Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Dopo mesi di stop e lavorazioni parziali si lavora per completare il raddoppio di questa importante arteria di traffico, ...

Il risveglio delle città

Si era partiti dai borghi: fuga verso le campagne e non se ne parli più. Ma poi ci si è resi conto che delle nostre amate città non possiamo fare a meno. Eccoci dunque a fare il punto, per uno scambio ...

"Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Dopo mesi di stop e lavorazioni parziali si lavora per completare il raddoppio di questa importante arteria di traffico, ...Si era partiti dai borghi: fuga verso le campagne e non se ne parli più. Ma poi ci si è resi conto che delle nostre amate città non possiamo fare a meno. Eccoci dunque a fare il punto, per uno scambio ...