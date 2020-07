Napoli-Roma, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv (Di domenica 5 luglio 2020) Il big match Napoli-Roma chiude la trentesima giornata di campionato: ecco come poterlo seguire in streaming e tv. A caccia di un riscatto imminente. Il Napoli è pronto ad affrontare la Roma nel big match che chiude la trentesima giornata di campionato questa sera allo stadio San Paolo. Gattuso valuta alcuni cambi rispetto al match di Bergamo. Tra i pali c’e’ Meret. In difesa Manolas pronto al rientro per la gara dell’ex. Al suo fianco Koulibaly. Sui lati ci dovrebbero essere Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo chiede posto Elmas. Da capire se al posto di Fabian o Zielinski. In attacco sembra arrivato il momento di una maglia da titolare per Lozano nella gestione Gattuso. Il messicano ha convinto nelle ultime gare e potrebbe far tirare il fiato a capitan Insigne. Come prima punta Milik, a destra Callejon. Le probabili formazioni Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, ... Leggi su 2anews

