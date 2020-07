Mesina: Orgosolo presidiata, assedio alla sua anima nera (Di domenica 5 luglio 2020) Quanto potrà durare ancora la nuova fuga di Graziano Mesina? A Orgosolo, il suo paese dov'era tornato a vivere un anno fa col nipote a casa della sorella, dopo la scadenza dei termini di carcerazione, si dubita che l'ex ergastolano possa resistere a lungo. La più accreditata resta l'ipotesi della volontà di una trattativa per condizioni detentive meno pesanti, per scontare i 30 anni della nuova condanna, alla peggio in un carcere vicino al suo paese, a Nuoro, dove i parenti possano andare a trovarlo. Polizia e carabinieri intensificano il dispositivo di controlli serrati attorno al paese e lo estendono a macchia d'olio, con posti di controllo anche sulle arterie principali in entrata e uscita dal Nuorese. Stamattina nelle strade centrali di Orgosolo, una domenica soleggiata, era tutto un via vai di pattuglie e camionette delle forze dell'ordine. Il sospetto ... Leggi su agi

