Mercato Juventus, voci dall’Olanda: possibile un colpo dopo De Ligt (Di domenica 5 luglio 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. Stavolta Paratici guarda in Olanda, precisamente in casa Ajax dove sarebbe stato adocchiato un difensore. possibile quindi un nuovo colpo alla De Ligt: la Juve c’è, col calciatore in scadenza di contratto col club della Johan Cruijff Arena. Mercato Juve: per la difesa si osserva Veltman Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Voetbal International” la Juventus avrebbe messo nel mirino il classe 1992 Joel Veltman. Il giocatore piacerebbe anche a Marsiglia e Roma, ma nelle ultime ore sembrerebbero essersi inseriti anche i bianconeri. Leggi anche: Immobile Juventus, offerta monstre di Paratici: arriva la risposta di Lotito Veltman avrebbe un ruolo diverso rispetto a De Ligt: il centrale è stato un investimento in chiave futura, ma stavolta si potrebbe ... Leggi su juvedipendenza

