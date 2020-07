L’addio dell’assessore Orneli alla moglie: "Ciao Nikki, ti sei addormentata senza lacrime" (Di domenica 5 luglio 2020) Nikki Gulfi non ce l’ha fatta. La moglie dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo Orneli, si è arresa ieri alla lunga malattia contro cui ha combattuto per cinque anni. “La tigre”: così la donna aveva nominato il male, scoperto casualmente dopo una caduta e il ricovero al pronto soccorso. Il dramma è stato raccontato nel volume La zampata della tigre.Nicoletta Gulfi, attivista in ambito sociale e nella difesa dei diritti delle donne, lascia anche una bambina. Ha dato notizia della sua scomparsa lo stesso Paolo Orneli, in un lungo messaggio su Facebook: “alla fine, hai smesso di soffrire e sei andata via in una sera d’estate, alla vigilia di quel viaggio che tanto desideravamo fare. Non te ne sei neanche accorta, il tuo cuore ha ceduto e ti sei addormentata così, senza parole né ... Leggi su huffingtonpost

