Golf – Rocket Mortgage Classic: Matthew Wolff in testa alla classifica, DeChambeau però lo bracca (Di domenica 5 luglio 2020) Matthew Wolff, leader con 197 (69 64 64, -19) colpi, ha preso il largo nel terzo giro del Rocket Mortgage Classic, quarto evento del PGA Tour dopo la ripresa seguita allo stop per l’emergenza sanitaria, in svolgimento sul percorso del Detroit Golf Club (par 72), a Detroit nel Michigan. Wolff, 21enne di Simi Walley e uno dei giovani più interessanti del circuito, ha realizzato un 64 (-8, un eagle, nove birdie, tre bogey), miglior score del turno, ha l’occasione per cogliere il secondo titolo con la cabala dalla sua parte. Infatti nell’unica occasione in cui si è trovato al vertice dopo 54 buche, ha poi alzato il trofeo (3M Open, 2019). Il californiano nel giro finale dovrà difendere i tre colpi di vantaggio che vanta sui primi inseguitori, ma non avrà un compito facile perché Bryson DeChambeau è uno dei giocatori ... Leggi su sportfair

ansacalciosport : Golf: PGA Tour, terzetto in testa al Rocket Classic. Kisner, Stallings e Redman i leader. DeChambeau è quarto |… - OA_Sport : Golf, big a riposo per la seconda edizione del Rocket Mortgage Classic 2020. Spazio agli outsider - MaurizioTrezzi : Altra chicca per gli abbonati @GOLFTV domani dalle 19 live il 'Nine hole charity event' con @bubbawatson… -