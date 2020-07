Così è la vita diretta 5 luglio 2020: Le storie della prima puntata (Di domenica 5 luglio 2020) Domenica 5 luglio, in diretta dalle 20.30 su Rai 3, è andata in onda la prima puntata di Così è la vita condotto da Francesca Fialdini. La conduttrice, per sei puntate, racconta le storie di alcune coppie (di differente età e status sociale), che hanno deciso di condividere alcuni momenti importanti della loro vita. I protagonisti, collegati dalle proprie abitazioni, si attengono al tema della puntata. I sei argomenti previsti sono Non è mai troppo tardi, Gli ostacoli del cuore,Travagli e dolci attese. E ancora Le regole dell’attrazione, Matrimoni all’ italiana e Il colpo di fulmine. Così è la vita diretta 5 luglio prima puntata temi storie La diretta della prima puntata di Così è la vita, inizia con una clip introduttiva in cui Francesca Fialdini, passeggiando tra le stradine di un borgo, immagina quante storie ... Leggi su maridacaterini

LucaDondoni : Premesso che Di Martino o Belen o la Marcuzzi vadano o non vadano con chi gli pare ma a voi, sinceramente, frega qu… - Miralem_Pjanic : Respira Mire, Perché quello che oggi ti sembra così triste, da domani sarà uno splendido ricordo che porterai nel c… - elenabonetti : Vorrei che queste parole, così piene di vita e di coraggio, che Daniela ci ha consegnato nel dolore più grande che… - imapapergirl : I fandom mi mettono un po' paura, me ne rendo conto ora che ascolto qualsiasi cantante senza prender parte dei fand… - ekonatrophile : Il trauma che mi ha causato il fatto che da sei mesi non lo vedo e non so più nulla, che sia uscito così dalla mia… -

Ultime Notizie dalla rete : Così vita Calenda: « Salvini non è Orban, ci serve un’identità repubblicana» Corriere della Sera