Colombia, le truppe Statunitensi devono lasciare il paese (Di domenica 5 luglio 2020) CARACAS / WASHINGTON, DC – Alle truppe Statunitensi è stato ordinato di sospendere le attività in Colombia per 48 ore dopo che un tribunale ha stabilito che la loro presenza nel paese sudamericano è illegale. Di Davide Donateo La notizia è arrivata dopo che un’azione legale è stata avviata da un gruppo di senatori dell’opposizione, sostenendo che il presidente Ivan Duque aveva deliberatamente violato il requisito costituzionale secondo cui l’ingresso di truppe straniere in Colombia deve essere discusso in Senato, secondo quanto riferito dal Morning Post. Almeno 53 soldati Statunitensi sono stati inviati in Colombia il 1 ° giugno come parte di una cosiddetta Brigata di assistenza alle forze di sicurezza, apparentemente per condurre operazioni anti-narcotici. Ma il vicino Venezuela ha costantemente messo in ... Leggi su databaseitalia

