Alessia Marcuzzi: la risposta al presunto ‘flirt’ con De Martino (Di domenica 5 luglio 2020) Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sono al centro di un polverone mediatico. La conduttrice non resiste alla tentazione di dire la sua con una foto Alessia Marcuzzi ha smentito il gossip sulla presunta storia extraconiugale con Stefano De Martino che, stando a Dagospia, sarebbe alla base della rottura tra il ballerino e la showgirl Belen Rodriguez. La conduttrice ha pubblicato via Instagram l’immagine dell’autobiografia di Woody Allen dove si legge a chiare lettere il titolo: “A proposito di niente“. Un messaggio sibillino e sottilmente ironico. La smentita di Alessia è arrivata a distanza di poche ore da quella di Stefano, apparso in video per mettere a tacere le indiscrezioni. La rottura con Belen Non conosciamo i motivi dell’addio tra Belen e Stefano De Martino, genitori del piccolo Santiago. Lo scorso 27 maggio, la bella argentina ruppe il ... Leggi su zon

