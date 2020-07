Venezia: la Fenice finalmente riapre con una serie di concerti ‘simbolo' di una nuova ripartenza (Di sabato 4 luglio 2020) Il 5 luglio Campo S. Fantin, dopo il lungo silenzio dovuto all'emergenza sanitaria, si animerà nuovamente, pur nel rispetto delle necessarie norme, del brusio del pubblico in attesa di entrare per assistere al primo concerto dedicato alla città, ai cittadini e al personale medico-sanitario. sipario teatro La Fenice L'attività artistica della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ricomincerà domenica 5 luglio 2020 alle ore 19.00 con un concerto degli ottoni dell'Orchestra e gli artisti del (...) - Musica e Spettacoli Leggi su feedproxy.google

Il 5 luglio Campo S. Fantin, dopo il lungo silenzio dovuto all’emergenza sanitaria, si animerà nuovamente, pur nel rispetto delle necessarie norme, del brusio del pubblico in attesa di entrare per ass ...

Giù il siparioOrchestre divise, pochi spettatori, artisti distanziati: come si reinventa il teatro dopo la pandemia

Tornare a teatro sarà un’esperienza diversa da come la ricordavamo. Lo impongono le regole sanitarie ai tempi del Covid-19: pubblico ridotto, entrate e uscite separate e obbligo di mascherine saranno ...

