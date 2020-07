Vedi Dinosauri in 3D muoversi di fronte a noi (realtà aumentata) (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo il grande successo degli animali in 3D, Google permette ora di vedere in 3D anche i Dinosauri, in realtà aumentata, come se fossero proprio davanti a noi. Allo stesso modo, quindi, basterà inquadrare un ambiente con la fotocamera dello smartphone per poter vedere sullo schermo un dinosauro ricostruito interamente in 3D a dimensioni reali, come se fosse in casa o nel luogo in cui ci troviamo. Si potrà quindi scattare una foto del dinosauro che si muove e ruggisce accanto a noi.Vedere Dinosauri animati in 3D in realtà aumentata con Google è molto semplice, ma richiede uno smartphone che supporti la tecnologia AR e non funziona da PC. Per la precisione, si possono usare le app di realtà aumentata sui moderni iPhone e sugli smartphone Android (Huawei, Xiaomi, SAmsung e altri) che supportano la tecnologia ARCore. Nel caso in cui questa ... Leggi su navigaweb

I paleontologi del Museo di Storia Naturale di Milano hanno annunciato la scoperta della più antica pinna dorsale mai riscontrata su un rettile marino: ricostruito così l’identikit del mixosauro. L’an ...

Molte nozioni che diamo per certe sono in realtà delle teorie. Una delle più famose in tal senso è quella della morte dei dinosauri a causa dell’impatto di un grosso asteroide. Negli anni questa teori ...

