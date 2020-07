Tuttosport: il Napoli chiede al Tottenham Moura e una somma in denaro per Milik (Di sabato 4 luglio 2020) Il futuro di Milik è ancora incerto. Lui vorrebbe la Juventus, ma non c’è né un’offerta formale da parte dei bianconeri né una trattativa vera e propria. Certo è che l’unica contropartita che accetterebbe De Laurentiis sarebbe Bernardeschi. Non è però escluso che Milik possa sbarcare in Premier. Tuttosport scrive: “Al Tottenham, per esempio, dove gioca un calciatore che da tempo piace al Napoli: Lucas Moura. Il ds Giuntoli ha chiesto che il 27enne brasiliano possa essere inserito nella trattativa, in aggiunta a una somma in danaro, qualora di Hotspurs decidessero di andare su Milik”. L'articolo Tuttosport: il Napoli chiede al Tottenham Moura e una somma in denaro per Milik ilNapolista. Leggi su ilnapolista

