Longo: «Risultato bugiardo, questa prestazione ci deve dare fiducia per la prossima partita» (Di sabato 4 luglio 2020) Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Juventus Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Juventus. Queste le parole dell’allenatore dei granata. ANALISI MATCH – «E’ stata una partita dove, ad analizzare i dati, siamo venuti qui a giocarci la partita. E’ un Risultato pesante per quello che si è visto sul campo. C’è grande rammarico. Dopo aver preso due gol evitabili, abbiamo avuto la forza di reagire e provare a giocarci la nostra partita. questa prestazione ci deve dare fiducia per i prossimi match.». PERSONALITA’ – «Già nel primo tempo uscivamo dal basso ma ci è mancato poi l’ultimo passaggio. La squadra ha giocato con un’ottima personalità mettendo ... Leggi su calcionews24

Moreno Longo, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro la Juventus, persa per 4-1. "Partita giocata a viso aperto contro una grande Juventus. Loro ..."

