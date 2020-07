Leo Messi con CR7 alle Juventus? "So che molti agenti...": la bomba di Rivaldo fa sognare i bianconeri (Di sabato 4 luglio 2020) Ora, Leo Messi sembra davvero aver rotto con il Barcellona: sospese le trattative per il rinnovo del contratto. E così, ovviamente, si scatenano le voci di mercato: tutti vorrebbero mettere le mani sul fuoriclasse argentino, in primis il Manchester City dove ritroverebbe l'amatissimo Pep Guardiola. Ma Rivaldo, l'ex fuoriclasse brasiliano, rilancia una suggestione. Una bomba: "Credo che alcuni agenti stiano già sognando una coppia Messi-Cristiano Ronaldo alla Juventus", ha affermato. E ancora: "Se ciò accadesse ci sarebbe un boom e credo che la Juventus recupererebbe rapidamente qualsiasi investimento grazie alla spinta che otterrebbe dalla visibilità e dal marketing. Sarebbe qualcosa di storico vederli insieme e credo che molti sponsor lo vorrebbero, dunque questa potrebbe essere una possibilità". E bastano queste parole a far sognare i tifosi ... Leggi su liberoquotidiano

