Gravina promette: «Mai più derby a porte chiuse. Sulla riapertura degli stadi…» (Di sabato 4 luglio 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato sulle pagine di Tuttosport del derby della Mole e della riapertura degli stadi Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato sulle pagine di Tuttosport. Queste le sue parole. RIPARTENZA – «Non era facile ma l’organizzazione che abbiamo messo in piedi sta funzionando molto bene. Ciò ha anche consentito l’avverarsi di una splendida favola sportiva, quella del Benevento, che non sarebbe stata così emozionante se non ci fosse stata la ripartenza». riapertura STADI – «Il calcio alimenta emozioni grazie a sfide sempre nuove, ma i derby rappresentano qualcosa di particolare perché affondano il loro fascino nella storia e nella tradizione. Juve-Toro è una gara così, il mio auspicio è che sia, oltre la prima nella sua storia, anche l’ultima senza ... Leggi su calcionews24

