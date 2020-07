Farfalle e palloncini per ricordare la piccola Willow, lasciata morire di fame a soli 4 anni (Di sabato 4 luglio 2020) Un omaggio bellissimo e molto toccante per ricordare una vita spezzata in maniera così tragica. In molti si sono radunati per liberare in cielo Farfalle e palloncini. La maniera più dolce per celebrare Willow Dunn, la bambina di quattro anni lasciata morire di fame nel suo lettino. Il corpicino della piccola è stato trovato in … L'articolo Farfalle e palloncini per ricordare la piccola Willow, lasciata morire di fame a soli 4 anni NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Un omaggio bellissimo e molto toccante per ricordare una vita spezzata in maniera così tragica. In molti si sono radunati per liberare in cielo farfalle e palloncini. La maniera più dolce per celebrar ...

