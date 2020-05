Uccide la moglie davanti ai figli | il sindaco sente le urla e dà l' allarme

(Di sabato 9 maggio 2020) Dramma familiare nel Bresciano dove un uomo di 41 anni avrebbe accoltellato la compagna al culmine di una lite per poi...

Un uomo ha ucciso la propria moglie nelle scorse ore. L’episodio è accaduto in provincia di Brescia, precisamente nel comune di Milzano, nella tarda serata di ieri. La vittima aveva 39 anni, una donna ...Ha ucciso la moglie a coltellate al termine dell’ennesima lite, davanti ai tre figli minorenni terrorizzati. Un uomo di 41 anni, Giovanni Lupi, è stato arrestato a Milzano, in provincia di Brescia, co ...