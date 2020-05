Più forti di prima Speriamo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) “La generazione degli anni ’50 pensava che sulle rovine della guerra si potessero costruire un’Europa e un mondo migliori. Come poi è avvenuto. Se impariamo queste lezioni, se rimaniamo uniti nella solidarietà e con i nostri valori, allora l’Europa potrà emergere anche questa volta dalla crisi, più forte di”. Lo scrivono - in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera nel giorno del 70esimo anniversario del discorso di Robert Schuman sulla cooperazione tra Paesi europei - il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il presidente dell’Europarlamento David Sassoli e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.I tre presidenti ringraziano il personale sanitario, le forze dell’ordine, i lavoratori nei negozi e “anche i cittadini, per lo spirito di solidarietà e il senso civico. ...