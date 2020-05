Macaulay Culkin | dimenticate questo volto scavato dagli eccessi | la rinascita a 40 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 maggio 2020) C’era una volta il bimbo prodigio di ‘Mamma ho perso l’aereo’., alias McCallister, il bambino protagonista del film cult del 1990 e del sequel “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York” del 1992. Dopo ‘’Mamma, ho perso l’aereo’’, ha fatto qualche altro film che ha avuto scarso successo (vedi ‘’Richie Rich – Il più ricco del mondo’’ nel 1994) e poi è caduto nell’oblio. Archiviato, dimenticato, ha conosciuto l’inferno dopo il paradiso. Nel 2004 tornò a far parlare di sé per via dell’arresto per possesso di marijuana e farmaci per i quali era obbligatoria la prescrizione. Non solo: durante il processo contro l’indimenticato Jackson,confermò di aver dormito insieme al re del pop ma disse di non ...