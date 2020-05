La volontaria Silvia Romano è stata liberata: l’annuncio di Giuseppe Conte su Twitter (Di sabato 9 maggio 2020) E’ una bellissima ultim’ora. Silvia Costanza Romano, giovane volontaria milanese, rapita nella serata di martedì 20 novembre 2018 in un villaggio in Kenya da un gruppo di uomini armati è stata liberata. A lungo si è temuto per le sue sorti ma è arrivato il lieto fine. Una notizia positiva in un momento in cui … L'articolo La volontaria Silvia Romano è stata liberata: l’annuncio di Giuseppe Conte su Twitter NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 9 maggio 2020) E’ una bellissima ultim’ora.Costanza, giovanemilanese, rapita nella serata di martedì 20 novembre 2018 in un villaggio in Kenya da un gruppo di uomini armati è. A lungo si è temuto per le sue sorti ma è arrivato il lieto fine. Una notizia positiva in un momento in cui … L'articolo La: l’annuncio disuNewNotizie.it.

Primapressit : Silvia Romano è libera. La volontaria sequestrata in Kenia rientrerà in Italia - jacques_jj6592 : RT @francopizzetti: Silvia Romano è stata liberata - glfelicetti : Silvia, una volontaria, è finalmente libera e potrà riabbracciare i suoi cari! #SilviaRomano - redcrayon20 : RT @EmanuelaSono: Silvia Romano è stata liberata. Notizia più bella non poteva esserci ?????! - francopizzetti : Silvia Romano è stata liberata -