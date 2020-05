Fase 2, la Regione Campania autorizza le gite in barca (Di sabato 9 maggio 2020) Con una nota esplicativa la Regione Campania “autorizza il diportismo nella acque del mare locale. Oggi, sul sito dell’ente di governo regionale e’ stata diffusa una comunicazione che consente ai diportisti, e quindi agli armatori, di poter uscire per mare in navigazione a bordo della unita’ private. La nota stessa specifica che e’ consentita a bordo la presenza del nucleo familiare convivente, inoltre dal documento si evince la possibilita’ di svolgere attivita’ di manutenzione e rimessaggio anche sulle imbarcazioni presenti in mare oltre che nei cantieri e nei porti”. Lo rende noto l’Afina, associazione filiera nautica del diportismo. “Ancora una volta devo esprimere al governatore De Luca tutta la mia stima per aver intuito ed attivato i protocolli che consentono ai diportisti, e quindi alla nautica tutta, di riprendere la ... Leggi su ildenaro Fase 2 - Centri Benessere e Termali : ‘Per riaprire serve un’ordinanza della Regione’

Treni - i rappresentanti dei viaggiatori alla Regione : «Fase 2 - non siamo sul binario giusto»

Coronavirus - fase 2 nella Regione Campania : sono partiti i pagamenti dei bonus (Di sabato 9 maggio 2020) Con una nota esplicativa lail diportismo nella acque del mare locale. Oggi, sul sito dell’ente di governo regionale e’ stata diffusa una comunicazione che consente ai diportisti, e quindi agli armatori, di poter uscire per mare in navigazione a bordo della unita’ private. La nota stessa specifica che e’ consentita a bordo la presenza del nucleo familiare convivente, inoltre dal documento si evince la possibilita’ di svolgere attivita’ di manutenzione e rimessaggio anche sulle imzioni presenti in mare oltre che nei cantieri e nei porti”. Lo rende noto l’Afina, associazione filiera nautica del diportismo. “Ancora una volta devo esprimere al governatore De Luca tutta la mia stima per aver intuito ed attivato i protocolli che consentono ai diportisti, e quindi alla nautica tutta, di riprendere la ...

MediasetTgcom24 : Fase 2, Tar accoglie ricorso del governo contro ordinanza Regione Calabria #coronavirus - RegioneER : Oltre 9 MILA VOLONTARI emiliano-romagnoli IN CAMPO PER L'EMERGENZA COVID-19: da Piacenza a Rimini per sostenere ser… - LegaSalvini : ?? #Fugatti: Cari Trentini siate responsabili, oggi in Trentino inizia una nuova fase. ?? La nuova ordinanza da ogg… - MrSkimpole : Ed e' proprio la regione che nessuno si aspettava, ad aprire ufficialmente la fase 2: IL MOLISE - infoitinterno : Regione Campania, De Luca: 'Siamo già nella fase 2, senza nuovi focolai dal 18 maggio riapriremo tutto! Noi modello… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Regione Fase due, il governo concederà aperture differenziate per Regione dal 18 maggio Fanpage.it Puglia | 36mila domande di Cassa Integrazione trasmesse all’Inps

Trentaseimila domande pervenute dalle imprese pugliesi sono state trasmesse all’Inps per il pagamento. Lo hanno comunicato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l'assessore regionale a ...

Fase 2: Bonelli, 'mai immaginato che governo pensasse a condono edilizio'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Non avrei mai immaginato che questo governo facesse proprie le proposte del leader della Lega Salvini di un condono edilizio nel nostro Paese.” Lo denuncia il coordinatore ...

Trentaseimila domande pervenute dalle imprese pugliesi sono state trasmesse all’Inps per il pagamento. Lo hanno comunicato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l'assessore regionale a ...Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Non avrei mai immaginato che questo governo facesse proprie le proposte del leader della Lega Salvini di un condono edilizio nel nostro Paese.” Lo denuncia il coordinatore ...