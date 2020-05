Chiellini: «Le due partite contro l’Inter sono state il momento più alto della stagione» (Di sabato 9 maggio 2020) Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport tra ricordi della sua carriera e la presentazione del libro. Le sue parole Giorgio Chiellini ha parlato a tutto tondo ai microfoni di Sky Sport: di seguito le parole del difensore sull’impatto di Sarri. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI IMPATTO SARRI – «Non è stato facile stravolgere la squadra. Anche per colpa del mio infortunio e dei problemi al ginocchio di Cristiano. Abbiamo avuto alti e bassi, per fortuna per l’ultima partita. Lasciare con una vittoria contro l’Inter anziché con la sconfitta contro il Lione è diverso. Le due sfide con i nerazzurri il nostro momento più alto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 maggio 2020) Giorgioha parlato ai microfoni di Sky Sport tra ricordisua carriera e la presentazione del libro. Le sue parole Giorgioha parlato a tutto tondo ai microfoni di Sky Sport: di seguito le parole del difensore sull’impatto di Sarri. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI IMPATTO SARRI – «Non è stato facile stravolgere la squadra. Anche per colpa del mio infortunio e dei problemi al ginocchio di Cristiano. Abbiamo avuto alti e bassi, per fortuna per l’ultima partita. Lasciare con una vittorial’Inter anziché con la sconfittail Lione è diverso. Le due sfide con i nerazzurri il nostropiù». Leggi su Calcionews24.com

FlintCapitano : Ogni volta che apre bocca li fa fumare. Per non parlare di quei due che ha proprio umiliato. MENTALITÀ PAZZESCA IL… - AvvGianlucaFava : Il capitano della #Juventus, #Chiellini, ha detto che odia l’Inter; ma #Zanetti, dirigente di quest’ultima e vero i… - ntefida : RT @giuliachimi: Felipe Melo e Balotelli non fanno un neurone in due. Lo sanno tutti, ma il fatto che sia Chiellini a dirlo, dà fastidio a… - giuly0096 : RT @StanisLaRochele: Tutti li ha fatti fumare, pure due cessi mediocri come Balo e Melo. CAPITANOOOOO @chiellini - dr91j : RT @EnricoTurcato: Rimango molto scettico sulle autobiografie scritte a carriera in corso, ma #Chiellini dice due verità: #Balotelli eleme… -