Cassa Integrazione, Giuseppe Conte: “Meccanismo semplificato già nel prossimo Decreto Legge” (Di sabato 9 maggio 2020) Secondo quanto scritto da “Repubblica“, nel prossimo Decreto Legge, che dovrebbe arrivare a giorni, tra le varie misure economiche presenti, dovrebbe esserci anche un meccanismo semplificato per avere accesso alla Cassa Integrazione, come confermato dallo stesso Premier. Giuseppe Conte infatti ha dichiarato: “Il Governo vuole vincere la sfida della semplificazione amministrativa e della riduzione degli adempimenti burocratici. Per questo, già nel prossimo Decreto Legge di sostegno all’economia, introdurremo un meccanismo semplificato di erogazione della Cassa Integrazione guadagni in deroga, fondamentale per ampie categorie di lavoratori. Ma, più in generale, siamo al lavoro su un pacchetto di interventi coraggiosi, per ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, soprattutto quelle infrastrutturali, e dare un taglio netto alla ... Leggi su oasport Le balle di Conte diventano virali : «Vi daremo la cassa integrazione entro il 15 aprile» (video)

