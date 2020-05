Amici Speciali, Javier Rojas rivela: “Abbiamo un privilegio” (Di sabato 9 maggio 2020) Cast Amici Speciali, Javier Rojas rivela in un video: “Abbiamo un privilegio” I concorrenti di Amici Speciali si sono confessati ai microfoni di Witty Tv in un video in cui si mostrano carichi di emozioni e di aspettative. Pochi giorni prima dell’inizio di Amici Speciali che, lo ricordiamo, andrà in onda a partire dal 15 maggio, ballerini e cantanti si dicono molto felici di poter partecipare alla trasmissione ma soprattutto di poter contribuire alla raccolta fondi a favore della Protezione Civile grazie alle loro esibizioni. Tra gli artisti che si sono espressi, è risaltato Javier Rojas il quale ha esternato così la sua grande gioia: “Sono contentissimo, mentre il mondo sta fermo abbiamo il privilegio di stare qua grazie a Maria De Filippi” riferendosi chiaramente al fatto di poter dare un proprio contributo sia economico (fondi per ... Leggi su lanostratv Amici Speciali anticipazioni cast | Le prime dichiarazioni dei protagonisti

Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 9 maggio : cast di Amici speciali - Ambra Angiolini..

Cast Amici Speciali - prime anticipazioni in nuovo video : “Tutto strano” (Di sabato 9 maggio 2020) Castin un video: “Abbiamo un privilegio” I concorrenti disi sono confessati ai microfoni di Witty Tv in un video in cui si mostrano carichi di emozioni e di aspettative. Pochi giorni prima dell’inizio diche, lo ricordiamo, andrà in onda a partire dal 15 maggio, ballerini e cantanti si dicono molto felici di poter partecipare alla trasmissione ma soprattutto di poter contribuire alla raccolta fondi a favore della Protezione Civile grazie alle loro esibizioni. Tra gli artisti che si sono espressi, è risaltatoil quale ha esternato così la sua grande gioia: “Sono contentissimo, mentre il mondo sta fermo abbiamo il privilegio di stare qua grazie a Maria De Filippi” riferendosi chiaramente al fatto di poter dare un proprio contributo sia economico (fondi per ...

AmiciUfficiale : Che emozioneee, manca solo una settimana alla prima puntata di #AmiciSpeciali e sentite cosa hanno raccontato i nos… - AmiciUfficiale : Dodici talenti in gara, due squadre e una giuria strepitosa composta da: Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorg… - AmiciUfficiale : SHOW MUST GO ON! #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia prossimamente per uno spettacolo assolutamente da non… - aurorapierce_ : @verginescriba io la rimpatriata con i miei compagni del liceo la faccio tutti i weekend perché sono i miei amici s… - music_plumee : RT @perstareconte: Pippo Mary Fanti ad Amici Speciali solo col pigiamino bianco. Non accetto altro,mi raccomando Maria eh #irama https://t… -