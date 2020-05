Xbox Series X permetterà ai giochi di girare a 60fps sempre ma 'frame rate e risoluzione saranno scelte creative degli sviluppatori' (Di venerdì 8 maggio 2020) Xbox Series X rappresenterà un importante salto in avanti e, stando a quanto affermato da Aaron Greenberg, permetterà ai giochi di girare a 60fps sempre. Questo frame rate sarà lo standard sulla console next-gen di Microsoft.Sull'argomento è ora tornato il progettista di Series X, Jason Ronald, il quale ha detto ai colleghi di Eurogamer.net che il raggiungimento o meno di questo obiettivo sarà una scelta creativa degli sviluppatori."Il controllo creativo è nelle mani degli sviluppatori. frame rate e risoluzioni le vediamo come scelte creative. Dal punto di vista del gameplay, a volte i 30 fps potrebbero risultare la scelta migliore. Ma in questa generazione abbiamo dovuto sacrificare il frame rate per avere una migliore risoluzione."Leggi altro... Leggi su eurogamer Xbox Series X avrà le sue esclusive : realizzare giochi destinati solo alla next-gen sarà una scelta degli sviluppatori

Dopo la presentazione ufficiale della scorsa settimana, Assassin’s Creed: Valhalla è tornato nuovamente a mostrarsi in video. Il publisher francese ha scelto l’evento Inside Xbox per presentare il tra ...

Dirt 5, il rally game di Codemasters, arriverà su Google Stadia. Presentato in occasione dell'evento Inside Xbox, Dirt 5, oltre che in versione PlayStation 5 e Xbox Series X, sarà disponibile anche pe ...

