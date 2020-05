“Si può tornare in chiesa”. C’è la data, ma cambiano le regole dentro e fuori (Di venerdì 8 maggio 2020) Anche per i fedeli il 18 maggio cambia tutto: finalmente potranno tornare a Messa. Lo stabilisce un protocollo firmato il 7 maggio, a Palazzo Chigi dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Il documento conferma che ci saranno ingressi contingentati, che sarà obbligatorio accedere con la mascherina e che non potranno entrare coloro che hanno una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° centigradi. Non si potrà entrare in massa: gli ingressi saranno contingentati. Significa che nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il parroco individuerà la capienza massima dell’edificio sacro. All’ingresso ci saranno alcuni volontari o collaboratori che favoriranno l’accesso e l’uscita e vigileranno sul numero massimo di presenze ... Leggi su caffeinamagazine “Si può tornare in chiesa”. C’è la data - ma cambiano le regole dentro e fuori

“Sicura che si può?!”. E Antonella Clerici - la regina della cucina - lascia tutti a bocca aperta. Cosa è successo

“Si può aprire tutto” - un’altra regione contro il Dpcm varato dal Governo Conte (Di venerdì 8 maggio 2020) Anche per i fedeli il 18 maggio cambia tutto: finalmente potrannoa Messa. Lo stabilisce un protocollo firmato il 7 maggio, a Palazzo Chigi dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Il documento conferma che ci saranno ingressi contingentati, che sarà obbligatorio accedere con la mascherina e che non potranno entrare coloro che hanno una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° centigradi. Non si potrà entrare in massa: gli ingressi saranno contingentati. Significa che nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il parroco individuerà la capienza massima dell’edificio sacro. All’ingresso ci saranno alcuni volontari o collaboratori che favoriranno l’accesso e l’uscita e vigileranno sul numero massimo di presenze ...

pfmajorino : Oggi #Salvini spara fesserie sul Comune di Milano che fa multe. Ma lui dell'argomento non può parlare. Potrà farlo… - Pontifex_it : Vorrei chiedere al Signore che benedica gli artisti che ci fanno capire cosa è la bellezza. Senza il bello, il Vang… - borghi_claudio : Lo Stato sta distribuendo 55 miliardi. Occorrono 100mila persone per i lavori in agricoltura? Lo stipendio è 800 eu… - drlectar : RT @DAVIDPARENZO: senza parole: si può ancora chiamare giornalismo? - raffaelesuns : @LucaMarelli72 Infatti e meglio non parlarne, se no si puo anche rischiare la pelle con quelli li. -

Ultime Notizie dalla rete : “Si può