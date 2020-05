Mantide uccide e divora calabrone gigante: il video (Di venerdì 8 maggio 2020) Il video incredibile del calabrone “killer” gigante ucciso da una Mantide religiosa che poi si divora l’imenottero: la preda stavolta si è ribellata Il video della lotta mortale tra una Mantide religiosa e un calabrone “killer” gigante sta facendo il giro del mondo. Nelle incredibili immagini ad avere la paggio è l’imenottero, che dopo essere… L'articolo Mantide uccide e divora calabrone gigante: il video Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 8 maggio 2020) Ilincredibile del“killer”ucciso da unareligiosa che poi sil’imenottero: la preda stavolta si è ribellata Ildella lotta mortale tra unareligiosa e un“killer”sta facendo il giro del mondo. Nelle incredibili immagini ad avere la paggio è l’imenottero, che dopo essere… L'articolo: ilCorriere Nazionale.

