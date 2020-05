La luce della Sindone sulla verginità di Maria? (Di venerdì 8 maggio 2020) Maggio è il mese che i cattolici dedicano alla Madonna. Secondo il dogma del Concilio di Costantinopoli del 553, Maria fu “vergine prima, durante e dopo il parto”. Questa verità rivelata, da accogliere semplicemente per fede, ha una fondamentale importanza per la maggior parte dei cristiani in quanto sancisce la natura divina e umana di Cristo, fin dalla nascita. Dopo secoli di scontri e dibattiti, il tema è tornato alla ribalta lo scorso Natale, quando un post di Roberto Saviano ha turbato/offeso potenzialmente circa 3 miliardi di persone presentando un'immagine di Maria a gambe larghe mentre partoriva in modo del tutto tradizionale. Infatti, 1.285.000.000 cattolici (senza contare gli ortodossi) più 1.800.000.000 musulmani nel mondo ritengono che la madre di Gesù Cristo sia stata protagonista di un parto miracoloso, verginale per ... Leggi su liberoquotidiano Maddalena Corvaglia - il gossip corre alla velocità della luce. C’è di mezzo proprio lui

Dalla voragine al Pantheon torna alla luce il pavimento imperiale della piazza

L’Organizzazione Mondiale della Sanità spiega che i pazienti guariti dal coronavirus che tornano positivi al tampone non stanno sperimentando una seconda infezione, ma stanno espellendo le cellule mor ...

Rai1: "Paesi che vai..." Leonardo da Vinci e la Valle della Loira

Roma, 8 mag. (askanews) - "Paesi che vai...", nella puntata in onda domenica 10 maggio, alle 9.40 su Rai1, supererà i confini italiani, spingendosi fino al cuore della Francia nell'incantevole Valle d ...

