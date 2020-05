La bufala degli stranieri che non si ammalano di Coronavirus (Di venerdì 8 maggio 2020) “I dati sulla popolazione straniera non sono di facilissima interpretazione. C’è stata molta aneddotica riguardo al Covid negli immigrati, giravano fake news secondo cui gli stranieri si ammalano di meno. In Italia il 5,1% dei casi diagnosticati riguardano individui di nazionalità straniera”. Lo ha detto il direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Gianni Rezza nel punto stampa all’ISS sull’andamento dell’epidemia. La bufala degli stranieri che non si ammalano di Coronavirus “Il rischio di essere notificato come caso per gli stranieri tende a essere più basso rispetto agli italiani – ha proseguito Rezza – ma se vediamo invece il rischio di ospedalizzazione rispetto a un italiano vediamo che negli stranieri è 1,4, più elevato rispetto agli italiani. ... Leggi su nextquotidiano La foto bufala degli immigrati ‘italiani controllati e gli immigrati che girano indisturbati’

