Callipo al M5S | ' Chiedere scusa è un segno di maturità | adesso i fatti'

(Di venerdì 8 maggio 2020) «Comunque la si pensi, non può lasciare indifferenti la lettera aperta con cui quattro parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle (Granato, Parentela, D’Ippolito e Sapia) chiedonoper le scelte fatte proprio nella regione che esprime ben 18 rappresentanti pentastellati tra Camera e Senato. Riconoscere gli erroridi umiltà e di;, ne prendiamo atto, ora però bisogna dimostrare anche lungimiranza e tradurre le parole in». Leggi anche: Riparti Calabria,: 'Bene i fondi a chi lavora, ma nessuno venga lasciato solo'; quanto dichiara Pippo, capogruppo di “Io resto in Calabria” in Consiglio regionale, che aggiunge: «; evidente a tutti che la posizione assunta alle elezioni regionali dello scorso 26 gennaio, con il rifiuto a qualsiasi dialogo con ...

Stretto web

