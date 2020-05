Ascolti tv giovedì 7 maggio | Vivi e lascia vivere | Pelè | Hunger Games

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 maggio 2020)tv giovedì 72020 Auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 72020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di, la fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di una donna che prova a risollevarsi da una tragedia. Su Canale 5 invece il film sul grande campione brasiliano, Pelè. Su Italia 1 Jennifer Lawrence con. Su Rai 2 Salemme con Una festa esagerata. Ma chi ha totalizzato iritv giovedì 72020?tv 72020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento… Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento… Preserale I dati Auditel e lo share dei ...