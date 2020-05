World Password Day, il 53% non cambia neppure dopo aver subito una violazione (Di giovedì 7 maggio 2020) I dati di LastPass e Panda Security. La cattiva abitudine di non modificare mai la parola-chiave rende popolari gli attachi hacker 'a dizionario' Leggi su repubblica Codici d’accesso : il World Password Day ricorda quanto sono importanti

World Password Day - il 53% non cambia neppure dopo aver subito una violazione (Di giovedì 7 maggio 2020) I dati di LastPass e Panda Security. La cattiva abitudine di non modificare mai la parola-chiave rende popolari gli attachi hacker 'a dizionario'

drakonweb : In questa settimana cade il World Password Day. Nel nostro mondo tecnologico, è fondamentale averne e proteggerle c… - pcexpander : World Password Day: siamo bravi a gestirle? Secondo alcune ricerche, no #pcexpander #cybernews - RedazioneLaNews : World Password Day, il 53% non cambia neppure dopo aver subito una violazione - Notiziedi_it : World Password Day, il 53% non cambia neppure dopo aver subito una violazione - HelenePacitto : RT @ansa_tecnologia: Oggi è il World Password Day, 53% non le cambia anche dopo attacco. Il 44% utenti ne usa una uguale per tutti i serviz… -