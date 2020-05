Robbie Williams ha problemi di memoria, il dramma dopo l’abuso di alcool e droga (Di giovedì 7 maggio 2020) Robbie Williams ha problemi di memoria. A rivelarlo è l'artista britannico in una recente intervista a The Sun On Sunday, al quale spiega di fare fatica a ricordare i testi delle sue canzoni e di farsi aiutare dal pubblico, nel momento in cui riesce a rendersi conto di non avere la minima idea di come continuare. Il disturbo pare sia legato - ancora a suo dire - all'abuso di alcool e droghe protratto per anni. L'uso di sostanza avrebbe quindi compromesso in maniera permanente le sue capacità mnemoniche, fino a fargli perdere intere strofe delle sue canzoni, rendendo impossibile ogni performance senza gobbo elettronico. La perdita di memoria di Robbie Williams unita all'ansia Lo stato di totale amnesia di Robbie Williams non fa che acuire i suoi problemi d'ansia. L'artista parla di momenti di buio totale durante i più grandi concerti, quelli da 80000 ... Leggi su optimagazine Robbie Williams padre affettuoso in quarantena : la popstar presenta al web Beau -

Il duetto a distanza tra Robbie Williams e Gary Barlow - i due Take That in Shame (video) : “Scusate per l’attesa”

Sulle note di Everything Changes dei Take That, Ayda Field ha regalato ai follower uno scatto del lato b del marito. Non è la prima volta che la moglie di Robbie pubblica immagini “hot” del cantante.

Ayda Field ha deliziato i suoi follower su Instagram condividendo una foto molto sfacciata di suo marito Robbie Williams, come omaggio e tributo all'uomo che ama. Il 46enne cantante appare ripreso di ...

