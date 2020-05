Forge Studios | uno studio italiano al servizio dei tripla A - articolo

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 7 maggio 2020) Cos'hanno in comune giochi quali Ryse, Crysis 2, Call of Duty: Infinite Warfare, League of Legends, Overwatch, Sekiro: Shadows Die Twice e Crash Team Racing Nitro-Fueled? Hanno tutti un piccolo tocco: non tutti forse sanno infatti che alcuni asset grafici sono stati realizzati da unomade in Italy con base a Roma,, che nel 2020 festeggia i suoi primi 10 anni di attività.Fondato nel 2010 da tre soci, provenienti dallodi outsourcing olandese Streamline(ora in Malesia),(originariamente con un altro nome) inizia la sua attività a Firenze, per poi spostarsi dopo un anno a Roma, sede attuale dello."Tutto nasce da una mia passione mai sopita per il disegno e i videogiochi", ci ha raccontato Stefano Pinna, CEO e fondatore delloromano. "Dopo aver fatto un corso triennale da fumettista, ho realizzato che ...